O projecto ICU4COVID é apresentado amanhã, pelas 12 horas, no Hospital Dr. Nélio Mendonça. O presidente do Governo Regional marca presença na cerimónia.

O ICU4COVID é uma solução inovadora no âmbito do Horizonte 2020, que emergiu do contexto da actual pandemia, e que tem como objetivo a criação de diversos Hubs de Telemedicina aplicada aos cuidados intensivos, espalhados pelo mundo.

Este é um projecto pioneiro que envolve mais de 20 hospitais espalhados pela Europa e um financiamento global de 10,4M€. Iniciou-se em janeiro de 2021 e decorrerá até final de 2022, por fases.

Face ao actual contexto pandémico, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira foi selecionada para acolher o primeiro HUB onde a solução será instalada, servindo de referência para os outros hospitais do projecto (em Portugal e no Mundo).

Em apenas 6 dias (de 24 a 29 Maio) foi instalada a tecnologia base para a implementação deste inovador sistema de telemedicina, sendo que o SESARAM conta agora com a ligação de 9 camas (localizadas no Hospital Nélio Mendonça e Centro de Saúde do Porto Santo Dr. Francisco Rodrigues Jardim) a um cockpit de monitorização central.

A próxima fase será o desenvolvimento aplicacional com vista a assegurar a interoperabilidade com a arquitetura aplicacional existente no SESARAM e com os restantes dispositivos médicos existentes numa unidade de cuidados intensivos, potenciando a melhoria na prestação de cuidados aos doentes e reduzindo o risco para os profissionais de saúde.

É um passo importante e pioneiro na inovação da prestação dos cuidados de saúde não só na RAM como em toda a Europa. O SESARAM será a referência para os outros hospitais do projeto, com a importância estratégica de representar-se uma Região Ultraperiférica.