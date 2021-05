Funchal entregou certificados da campanha 'Clean Up The World'

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela vice-presidente, Idalina Perestrelo, entregou, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os certificados da campanha 'Clean Up The World – Limpar o Funchal do mar à serra', que conta com o contributo activo de voluntários de várias entidades públicas e privadas.

"Esta iniciativa marca um dos eixos prioritários das políticas de desenvolvimento da cidade do Funchal, que passa precisamente pela sustentabilidade ambiental. Ao longo dos últimos anos temos vindo a aumentar o número de voluntários e também de individualidades que se envolvem nesta actividade, que em 2019 atingiu os 1.376 participantes e teve um valor recorde de recolha ultrapassando as 6 toneladas", disse Miguel Silva Gouveia.

A campanha de 2020 acabou por chegar a um total de 97 voluntários e contabilizou cerca de 4500Kg de resíduos recolhidos. Os trabalhos limpeza e de sensibilização iniciaram-se na manhã do dia 4 de Dezembro de 2020, e os voluntários foram divididos por vários palcos de ação dos quais se destacam: leitos das ribeiras; praias e áreas públicas; e áreas exteriores e logradouros dos conjuntos habitacionais camarários.

"O 'Clean Up The World' vai continuar este ano a ser uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, onde procuraremos recuperar o envolvimento de todas as entidades, como é o caso das escolas. Voltaremos ao terreno para esta luta, que não se resume só à recolha de lixo, mas essencialmente à sensibilização da população para esta causa, mudando a forma de actuação de cada um para evitar a criação de resíduos e esta necessidade premente de escolhermos o espaço público para deposição desses resíduos”, concluiu.