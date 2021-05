Numa espécie de balanço da semana, a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) acaba de divulgar o resultado dos testes feitos aos alunos de vários ciclos de ensino e de várias escolas entre os dias 3 e 6 de Maio (segunda a quinta-feira). No total, foram quatro os testes com resultado positivo e um inconclusivo.

A SRE dá conta de que a 3 de Maio foram realizados 1.585 testes rápidos de antigénio a alunos da Escola da APEL e da Escola Básica/PE de Santo António e Curral das Freiras, dos quais três foram positivos. Consequência destes resultados, uma turma (20 alunos) da Escola da APEL e duas turmas (28 alunos) da Escola Básica/PE de Santo António e Curral das Freiras passaram a ter aulas à distância.

Na terça-feira, 4 de Maio, foram feitos 364 testes rápidos de saliva a alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Caniço, e um deu resultado inconclusivo, "aguardando-se resultado do consequente teste PCR efectuado ao aluno", dá conta a tutela.

Os 257 testes rápidos de saliva feitos na quarta-feira a alunos da Escola Básica do 1.º ciclo/PE Fonte da Rocha, da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Marinheira e da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Lourencinha foram todos negativos.

No mesmo dia, foram testados 1.063 alunos do Colégio do Infante D. Henrique, do Colégio de Santa Teresinha, do Colégio da Apresentação de Maria e do Colégio dos Salesianos, todos com recurso a testes rápidos de antigénio, e todos deram resultado negativo.

Já ontem, foram 840 testes rápidos de antigénio feitos a estudantes da Escola Básica e Secundária/PE/Creche do Porto Moniz, da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade e Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol. Apenas um teste teve resultado positivo. "Na sequência, uma turma (14 alunos) e sete docentes da EBS Dona Lucinda Andrade estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde", deu conta a SRE.