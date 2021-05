"Se dermos todos o mesmo, estamos feitos"

"Temos uma política muito clara. Nós privilegiamos os exclusivos, mas não descuramos toda a outra parte", de que são exemplo os comunicados, disse o director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, em resposta ao deputado do PSD, Bruno Melim, que questionou se não haveria um maior destaque a algumas entidades, autarquias ou partidos, em detrimento de outras.

O administrador da EDN lembrou, neste contexto, as dezenas de eventos realizados em parceria com outras empresas e autarquias, sendo uma delas a Câmara Municipal do Funchal, por também ser o concelho que mais alberga a grande maioria desses mesmos eventos. Algo que acontece "com naturalidade".