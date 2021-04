Webinar sobre cancro oral na próxima quarta-feira

No mês da prevenção do Cancro Oral, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, dá continuidade ao ciclo de sessões informativas 'Ouve o teu Corpo' e promove um webinar, em directo, através da página oficial de facebook do NRM-LPCC a dia 28 de Abril, pelas 21 horas.

A palestra está a cargo de Maricela Mendes, médica interna de medicina geral e familiar, e de João Marques Teixeira, médico dentista. Pedro Ferreira, também médico interno de medicina geral e familiar vai moderar a iniciativa.