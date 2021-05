Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade na linha da frente na investigação

O director clínico do Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade, Fábio Trindade, realçou hoje o investimento feito nos últimos anos, que os colocam na linha da frente na prestação de serviços de oftalmologia na Região Autónoma da Madeira, mas destacou sobretudo “a grande mais-valia que são as pessoas”.

O Instituto é totalmente dedicado à área da oftalmologia e está dividido em subsecções, com especialistas ligados à oftalmologia pediária, ao glaucoma, à retina e à córnea, entre outros serviços.

Aproveitando a presença do presidente do Governo, que hoje esteve a visitar às instalações, o responsável destacou ainda a aposta na investigação. “Seremos um centro com um estudo de fase IV. Seremos o primeiro centro na área da oftalmologia na Madeira a participar num estudo desses a nível nacional (…). O estudo envolve doze centros nacionais e que, pela primeira vez, inclui um centro madeirense”. Estudo pioneiro aos quais se juntam estudos em curso com a Universidade da Madeira e o Instituto de Microcirurgia Ocular de Barcelona.

Fábio Trindade não perdeu a oportunidade para deixar um alerta a todos os pais, para que entre os quatro e os cinco anos levem as crianças a fazer um despiste oftalmológico. “Temos hoje alguma capacidade de travar a miopia, que é outra pandemia que atravessamos”.

Na área da solidariedade, o Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade tem prestado serviços às famílias mais carenciadas, tendo já observado “mais de 100 doentes carenciados e oferecido os óculos através de parcerias que estabelecemos com ópticas”. Também foram feitas, gratuitamente, 10 cirurgias às cataratas.