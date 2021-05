Distracção da PIDE permitiu primeiro concerto de Zeca Afonso na Madeira há 50 anos

Faz hoje meio século que o cantor e compositor Zeca Afonso actuou pela primeira vez na Madeira, mais precisamente no Teatro Municipal Baltazar Dias. Foi num concerto no, juntamente com Adriano Correia de Oliveira, acompanhados à guitarra por Carlos. Foi então apresentado como “José Afonso”, mas nessa altura os seus temas já agitavam o meio estudantil de Coimbra, onde se licenciara em Ciências Histórico-Filosóficas em 1963.

Nessa fase a música de Zeca Afonso já era maldita para o regime salazarista, que o proibira de dar aulas. Tais factos também eram conhecidos na Madeira. Aliás, um ano antes do concerto no Funchal, numa notícia na edição de 13 de Maio de 1969, o DIÁRIO informava que o “cançonetista e declamador espanhol Manolo Diaz tinha sido detido pela polícia política PIDE/DGS e “posto na fronteira” quando se preparava para dar um espectáculo no Teatro Villaret em Lisboa onde iria interpretar “obras de carácter subversivo, como algumas do poeta dr. José Afonso”. Não há notícia de qualquer agitação ou problema nessa primeira actuação na Madeira, que foi anunciada em rectângulos de publicidade como "um espectáculo que não se repete" e "um acontecimento sem precedentes".

Mais complicada foi outra visita de Zeca Afonso, já depois da revolução do 25 de Abril, quando o cantor acompanhou Otelo Saraiva de Carvalho na campanha presidencial. A 18 de Junho de 1976 houve discursos e cantou-se ‘Grândola’ num comício no Almirante Reis, mas noutro comício em Machico a tropa do General Carlos Azeredo boicotou a actuação, cortando a energia eléctrica e dispersando a multidão com recurso à violência. Quem testemunhou o episódio, relata que Zeca e Otelo tiveram de passar a noite em casas particulares e no dia seguinte, quando seguiam para o aeroporto, escaparam a um atentado que a FLAMA abortou à última da hora.

Espectáculo no Parque Santa Catarina, em 1980, com Júlio Pereira. FOTO TOLENTINO NÓBREGA

Há registo de pelo menos mais um espectáculo de Zeca Afonso na Madeira. Foi a 27 de Setembro de 1980, no Parque Santa Catarina, num comício da Aliança Povo Unido (APU, coligação do PCP, MDP e Verdes) com Júlio Pereira.

Descarregue aqui a edição de 7 de Maio de 1971 e recorde esta e outras notícias.