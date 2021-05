Há 45 anos era notícia a data das primeiras eleições regionais

A 5 de Maio de 1976, o DIÁRIO noticiava que as eleições para a Assembleia Regional se iriam realizar "(provavelmente) no dia 30 de Junho" desse ano.

O DIÁRIO dava conta das recomendações feita na véspera pelo Conselho da Revolução ao Presidente da República de que as eleições presidenciais fossem marcadas para o dia 27 de Junho e as eleições nas Regiões dos Açores e Madeira para o dia 30 desse mesmo mês.

Neste primeiro acto eleitoral, seriam eleitos para a assembleia regional um total de 40 deputados divididos por 11 círculos (tantos como os concelhos) e previam-se 9 dias de campanha eleitoral.

Apesar deste pedido do Conselho da Revolução, a 1 de Junho, seria publicado em Diário da República, um decreto assinado pelo presidente Francisco Costa Gomes, a marcar as eleições regionais para 27 de Junho, o mesmo dia das eleições presidenciais. Nesse dia seria eleito como presidente da República, o general Ramalho Eanes, e na Madeira, os 40 deputados à Assembleia Regional da Madeira

Na edição do DIÁRIO de há 45 anos, era também notícia a chegada de 35 traineiras de pesca que haviam chegado ao Porto do Funchal, provenientes de Angola e Moçambique e era reproduzida uma entrevista do então ministro da Educação e Investigação Científica, Vítor Alves, ao 'Jornal', onde eram abordadas as reformas no ensino em Portugal.

