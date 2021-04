Há 50 anos, o pai de Marcelo Rebelo de Sousa visitava a Madeira

Há 50 anos, a notícia em destaque na edição do DIÁRIO era a vinda à Madeira do pai do actual presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A visita de Baltazar Rebello de Sousa foi notícia à data porque o médico exercia então o cargo de Ministro das Corporações e Previdência Social e da Saúde e Assistência.

A visita do então ministro à Região durou alguns dias e no último dia, Rebello de Sousa deslocou-se a Câmara de Lobos para averiguar o estado das obras de protecção à infância e à família, que decorriam então.

Na edição de há cinco décadas o DIÁRIO dava também conta de uma campanha de sensibilização que estava a decorrer no Funchal. Iniciativa de um grupo de jovens, chamava-se 'Operação 1' e tinha como objectivo fazer do Funchal uma cidade mais limpa.

A actualidade internacional era também motivo de destaque com o pacto nuclear assinado entre os EUA e o Japão e um acordo sobre petróleo que poderia ser cancelado pela Líbia. Era também notícia que o primeiro edifício da cidade universitária de Lourenço Marques (actual Maputo) tinha sido inaugurado pelo então Ministro de Educação Nacional.

No desporto, o Marítimo ganhava ao União por 1-0 e tinha um novo treinador: Rodrigues Dias, que chegaria à Madeira no dia seguinte.

Descarregue aqui a edição de 26 de Abril de 1971 e recorde estas e outras notícias.