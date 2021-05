Cinemas NOS Madeira com horário até às 22 horas

Os Cinemas NOS Madeira, no Fórum Madeira, também reajustaram o seu horário e estão abertos todos os dias até às 22 horas, com uma programação que inclui filmes de todos os géneros e para todas as idades.

Com sessões entre as 13 e as 22 horas de segunda-feira a sábado e entre as 10 e as 22 horas ao domingo, a programação do mês de Maio dos Cinemas NOS Madeira inclui, entre outros filmes, ‘Nomadland - Sobreviver na América’, o grande vencedor da edição 2021 dos Oscar, nas categorias de ‘Melhor Filme’, ‘Melhor Actriz’ e ‘Melhor Realização’, o filme da Disney ‘Raya e o Último Dragão’, ‘Mortal Kombat’ e, ainda, o blockbuster ‘Godzilla vs Kong’.

Seguindo rigorosamente todas as medidas e recomendações da Direcção Geral da Saúde, a capacidade das salas dos cinemas NOS Madeira manter-se-á limitada, até 50%, por forma a garantir o distanciamento de segurança de um lugar. NOS

Todos os complexos e salas possuem um processo independente de certificação - o Selo de Confiança na categoria de ‘Safe Places. Safe People’ - realizado pelo ISQ (Instituto da Soldadura e Qualidade) e mantêm todas as regras adoptadas à experiência de ir ao cinema.