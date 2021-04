Ginásio Magic Health Club reajusta horário e aulas

O Madeira Magic Health Club adaptou-se rapidamente ao aliviar de regras impostas pelo Governo Regional.

Apesar de o ginásio, propriedade do Grupo Pestana, garantir que continua a cumprir rigorosamente com a lotação exigida, e com todo o protocolo das medidas de protecção e higiene, salienta que o alargamento do horário de funcionamento irá permitir uma maior dinâmica em termos de aulas de grupo.

Com isto em vista, o ginásio passará das actuais 42 aulas no exterior para 56 aulas. Relembre-se que todas as aulas de grupo estão, desde o ano passado, a ser dadas no exterior, mais concretamente nos jardins do ginásio, numa zona ampla e verde, "o que tem trazido uma motivação extra a todos os que escolhem o Magic para o seu bem estar físico", refere a comunicação do Grupo Pestana.

Assim, a partir de domingo, 2 de Maio, este ginásio contará com um acréscimo de 14 aulas semanais no horário das 9 às 21 horas. Todas as actividades terminam às 21 horas, encerrando o edifício às 22 horas.

"Além dos vários serviços como hidroterapia, fisioterapia, nutrição, serviço de treino personalizado, sala de musculação, piscina, spa e Magic Estética, o Magic Health conta também com 11 professores de aulas de grupo, 14 personal trainers, 17 modalidades de aulas de grupo, e 5 modalidades les mills (Bodypump, BODYATTACK, bodybalance, Grit e Rpm) que com este aliviar de medidas vêm com mais esperança os próximos meses", concluem os responsáveis pelo espaço.