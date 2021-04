Sérgio Conceição suspenso por 21 dias e só volta no último jogo da I Liga

Sérgio Conceição foi suspenso por 21 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol na sequência da sua quarta expulsão esta temporada, no final do encontro entre Moreirense e FC Porto.

O CD determinou, além da suspensão de três semanas, que o treinador dos 'dragões' terá de pagar uma multa de 10.200 euros.

"És fraco e má pessoa, roubaste-nos dois campeonatos, escreve tudo, és uma vergonha (...) és um ladrão", disse Sérgio Conceição a Hugo Miguel, com muito palavreado à mistura.

FC Porto empata com Moreirense e perde terreno para o Sporting O FC Porto empatou hoje em casa do Moreirense 1-1, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, e acaba a ronda a seis pontos do comandante Sporting.

Fruto desta suspensão, Sérgio Conceição não vai poder estar no banco do FC Porto frente a Famalicão, Benfica, Farense e Rio Ave, regressando na última jornada do campeonato, diante da Belenenses SAD, embora esta possibilidade esteja ainda dependente da calendarização do jogo, uma vez que o castigo do treinador termina a 19 de Maio, dia em que está marcada a 34.ª e última jornada.