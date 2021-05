NÓS, Cidadãos! exige computadores em todas as salas de aula da Madeira

O NÓS, Cidadãos! defende que haja computadores em todas as salas de aula da Região.

"Na Região há escolas – e muitas salas de aula – que ainda não têm um simples computador, e é necessário encontrarmos uma forma rápida e eficaz de integrarmos a tecnologia no sistema de ensino e aprendizagem para dotarmos os professores de um ambiente de trabalho que promova uma pedagogia do século XXI, assim como também os alunos das competências do século XXI, pois eles precisam de estar preparadas (e ter sucesso) no mundo de amanhã", diz através de um comunicado de imprensa.

Para NÓS, Cidadãos! "a Região Autónoma da Madeira precisa de um Programa Regional de transformação digital na/para a Educação" e espera que "todas as salas de aulas da Região tenham este equipamento acessível a todos os profissionais da educação" já para o próximo ano lectivo.