Mário Soares dizia-se “surdo a todas as pressões”

No dia 29 de Abril de 1987 era notícia a dissolução do Parlamento e a marcação de eleições antecipadas. Mário Soares, presidente da República, disse na altura que a decisão era a mais acertada e que ficou “surdo a todas as pressões que tentaram exercer-se sobre mim, num sentido ou noutro”.

Numa entrevista a Helena Roseta, ficávamos a saber que as regiões autónomas da Madeira e dos Açores eram precursoras de “autonomias avançadas”.

Naquela data, a Região era também visitada por operadores turísticos e jornalistas ingleses que vinham assistir à Festa da Flor.