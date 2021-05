A eficácia da obrigatoriedade

Boa noite!

O Governo Regional divulgou hoje que 94,5% dos alojamentos do arquipélago estão já recenseados no âmbito do Censos 2021, correspondendo a cerca de 240 mil pessoas. Aliás, a Madeira é a região do País com a mais alta taxa de participação a este nível, embora no panorama nacional a taxa de resposta também seja alta, com valores acima dos 80%.

Não é difícil perceber a razão do sucesso da operação estatística ainda em curso. Em primeiro lugar, a resposta é obrigatória, caso contrário, há uma multa que pode oscilar entre os 250 e 50 mil euros. Ninguém arrisca prevaricar. Em segundo lugar, é preferencialmente digital e, se necessário, complementada por opção presencial. Logo, é fácil, cómoda e segura. Não há desculpa para a balda.

Estes dois méritos, com aplicabilidade noutros domínios e com resultado idêntico, nomeadamente na componente fiscal, deviam ser transpostos para a dimensão eleitoral. Dessa forma, provavelmente, acabava-se com o choradinho sistemático em torno da abstenção e com as teimosas reticências em torno da digitalização de um processo que não se modernizou. Custa muito tentar?