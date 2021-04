Levantamentos e compras através de terminais de pagamento automático na Madeira com quebra de 8,6%

No 1.º trimestre de 2021, o agregado dos levantamentos e das compras através de terminais de pagamento automático da rede Multibanco na Região registou uma quebra de 8,6% comparativamente ao período homólogo de 2020, um valor que é porém inferior à média nacional.

De acordo com uma informação divulgada hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base nos dados fornecidos pela Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS) para a Região, referentes ao 1.º trimestre de 2021, "mostram que os montantes relativos às duas principais operações da rede Multibanco (levantamentos e compras através de terminais de pagamento automático), considerados no seu conjunto, rondaram os 359,8 milhões de euros, significando um decréscimo de 8,6% comparativamente ao período homólogo."

A DREM inidica que este decréscimo deveu-se sobretudo às forte quebra nas operações com cartões internacionais, como resultado da grande redução de turistas estrangeiros na Região. "Assim, no trimestre em referência, registou-se uma quebra de 54,2% nas compras através de terminais de pagamento automáticos (TPA) realizadas com cartões internacionais bem como uma redução nos levantamentos internacionais de 44,6%. No seu conjunto, os montantes movimentados com cartões internacionais reduziram-se em 52,3% em termos homólogos".

Já os movimentos com cartões nacionais observaram um decréscimo de apenas 0,7%, condicionado pela diminuição de 4,8% nos levantamentos, já que as compras através de TPA cresceram 2,4%.

Fonte DREM

Entre o 1.º trimestre de 2021 e igual período de 2020, os levantamentos reduziram-se em 7,9%, as compras através de TPA caíram 9,0% e os pagamentos diminuíram 7,3%.

A DREM revela ainda que a análise dos dados por município mostra que as quebras mais significativas nos levantamentos agregados às compras através de TPA verificaram-se no Porto Moniz (-20,0%), no Funchal (-12,7%) e em Câmara de Lobos (-5,0%). Nos restantes municípios observaram-se acréscimos, destacando-se Santana (+7,4%) e Ribeira Brava (+3,2%).