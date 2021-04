O Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), sob a tutela da Secretaria Regional da Economia, realiza amanhã, 23 de Abril, pelas 11 horas, no salão nobre da vice-presidência do Governo Regional, a sétima cerimónia pública de validação dos termos de aceitação dos contratos do sexto aviso do ‘SI Funcionamento 2020’.

Na ocasião marcarão presença: o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, o secretário Regional de Economia, Rui Barreto, e o presidente do IDE, Duarte Freitas.

Face às limitações da pandemia, simbolicamente, foram ainda convidadas 25 empresas representativas de diversos sectores de actividade.

Uma nota remetida à imprensa pelo gabinete do secretário regional da Economia, recorda que o VI aviso do Sistema de Incentivos (SI) ao Funcionamento representou "uma procura recorde de 29 milhões de euros, o triplo do previsto face à dotação inicial de 10 milhões".

Ao todo, foram recepcionadas 1.862 candidaturas de empresas que representam 17.220 postos de trabalho em toda a Região, refere a mesma fonte, adiantando que até à data, o IDE já analisou cerca de setenta por cento das candidaturas.

Depois da validação dos termos de aceitação do contrato, as empresas devem solicitar o adiantamento de 85% do valor de cada uma das candidaturas, seguindo-se imediatamente o pagamento dos apoios.

Em causa estão ajudas a fundo perdido que podem ser usadas como alívio à tesouraria para pagar salários, despesas com consumo de energia elétrica, consumo de água, custos com contribuições obrigatórias para a segurança social e serviços de contabilidade.

Do universo de 1.862 candidaturas apresentadas, mais de sessenta por cento representa três sectores fundamentais. Em primeiro lugar surge o Comércio e Serviços, com 567 projetos (30,45%); segue-se o Turismo, Alojamento e Restauração, com 413 projectos (22,18%) e em terceiro lugar surgem as Actividades Imobiliárias, com 229 candidaturas (12,3%).

A tutela destaca ainda que, desde o início deste quadro comunitário, por via do SI Funcionamento, foram pagos apoios na ordem dos 125 milhões de euros, 58 milhões provenientes de fundos comunitários (FEDER) e os restantes 66,5 milhões de euros do Orçamento da Região, representando um esforço regional de mais de 50%.