Cinco milhões de euros para apoiar micro e pequenos empresários

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), tutelado pela secretaria regional da Economia, continua a promover iniciativas para a divulgação dos apoios às empresas. A dotação financeira prevista para o apoio aos micro e pequenos empresários é de 5.249.500,00 euros (cinco milhões, duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos euros) e é assegurada integralmente pelo Orçamento da Região.

O IDE organiza amanhã, dia 28 de Abril, pelas 15 horas, um webinar (zoom) para a divulgação MeP-RAM - Apoio Financeiro às Micro e Pequenas Empresas - que visa suprir as dificuldades financeiras resultantes das medidas de combate à pandemia.

Para terem acesso à sessão, os interessados devem inscrever-se no formulário google forms disponível em www.ideram.pt.

Recorde-se que, a Secretaria Regional da Economia anunciou, no dia 20 de Abril, a abertura das candidaturas ao apoio financeiro, excepcional e a fundo perdido, que se destina a auxiliar a manutenção da actividade das micro e pequenas empresas localizadas na Região Autónoma da Madeira, que desenvolvam a sua atividade nos sectores do comércio, restauração, animação turística e marítimo-turísticas, agentes de viagens, rent-a-car, alojamento e salões de cabeleireiro.

A candidatura assume a natureza individual, apresentada por uma empresa, e deve ser submetida através de formulário eletrónico disponível na Plataforma SIMPLIFICA, no 'Apoio Financeiro MeP-RAM COVID'. Com a submissão do formulário electrónico o beneficiário deverá efectuar a entrega, pela mesma via, da documentação exigida.

O apoio a conceder é igual ao valor de um IAS - indexante dos apoios sociais (438,81 euros) por cada trabalhador e também abrange sócios gerentes que sejam remunerados. Só pode ser apresentada uma candidatura por empresa.

As sessões de esclarecimento promovidas pelo IDE visam acautelar, de forma harmonizada e transversal às diferentes entidades envolvidas, o esclarecimento das dúvidas existentes no âmbito dos diversos apoios e sistemas de incentivos.

Pretende o IDE, que o webinar tenha uma natureza dinâmica, pelo que sempre que se justifique, serão realizadas novas sessões destinadas, sobretudo, aos empresários e contabilistas certificados.