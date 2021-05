Capoeira Lounge Bar com música ao vivo

Suspenso na falésia, o novo Capoeira Bar em formato lounge, convida a deliciosos sunsets abençoados pelo Cristo Rei. O acesso não é de caras, mas para descobrir o bar com a melhor vista mar do Caniço, só tem de seguir as coordenadas abaixo.

O espaço integra uma zona interior com confortáveis sofás e ecrãs para assistir a jogos e às bandas convidadas, um terraço-esplanada sobre o mar e um pequeno deck com camas chill out que garantem um ambiente mais intimista (prepare a bateria do telemóvel para tirar muitas fotografias).

Este fim-de-semana, temos a Sarah Borges na sexta-feira e o Amílcar Cruz no sábado, dois espectáculos a não perder a partir das 20:00.

Coordenadas de acesso: Rua Baden Powell, Caniço de baixo, onde encontrará vários estacionamentos públicos. Após estacionar, deverá, a pé, contornar o Sentido Galomar e descer de elevador até ao piso -2 do complexo Lido Galomar.