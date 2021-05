Sociedades criticada por não investir "um cêntimo" no Complexo das Salinas

O vereador independente mas eleito pelo Partido Socialista à autarquia de Câmara de Lobos culpou as "Sociedades de Desenvolvimento" [Sociedade de Desenvolvimento Metropolitana] por “não investir um cêntimo” deixando o Complexo das Salinas fora da época balnear, no entanto e em contrapartida a empresa de capitais públicos já anunciou um investimento de 100 mil euros na reabilitação do Complexo de São Jorge.

Ora, Joel Viana considera estar perante “dois pesos e duas medidas”, facto que levou o autarca a exigir que o município, presidido pelo social-democrata, Pedro Coelho pressione a empresa gerida pela também social-democrata, Nivalda Gonçalves, a inverter esta opção sob pena de os câmara-lobenses e turistas ficarem penalizados, complementou à crítica.

Palavras escutadas no final da reunião de Câmara Municipal e onde o autarca votou favoravelmente à aprovação da Conta de Gerência.