PS Madeira desafia Governo Regional a investir no Porto da Cruz

Na segunda actividade do roteiro “Fazer Diferente – Responsáveis, Próximos, Preparados”, o Partido Socialista visitou o Porto da Cruz, em Machico, sobre o tema Coesão Territorial e da Igualdade.

Os socialistas, acompanhados pelo presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, e pelo presidente da Junta de Freguesia, Duarte Fernandes, consideram a referida freguesia "abandonada pelo Governo Regional", lançando um repto ao Executivo madeirense para que "promova maior investimento público", valorizando aquela zona em termos económicos e sociais.

"Nesta freguesia do Norte, uma das jóias da Região, tem faltado investimento público estruturante por parte do Governo Regional", referiu o líder parlamentar do PS Madeira, Miguel Iglésias, considerando que "o resultado desta falta de investimento é visível através do despovoamento e envelhecimento a Norte", lembrando que, em 10 anos, o Porto da Cruz perdeu cerca de 20% da população.

"O Governo Regional esqueceu-se completamente destas populações", vincou, reforçando que "é necessário investimento público para atrair investimento privado", para potenciar a freguesia.

O presidente da Câmara Municipal de Machico destacou o potencial do Porto da Cruz, ao nível turístico: "O município de Machico tem na sua ação contemplado esta freguesia através da criação das ARU's (Áreas de Reabilitação Urbanas) que potenciam os edifícios da zona histórica da freguesia, beneficiando da redução de impostos e de taxas municipais. Constituindo um importante incentivo à reabilitação urbana."

O presidente da Junta de Freguesia do Porto da Cruz vincou que "a freguesia do Porto da Cruz foi esquecida pelo Governo Regional" e falou sobre a falta de investimento público na freguesia, apontando que já foram reivindicadas várias obras e que até ao momento nada foi acolhido pelo Governo Regional.