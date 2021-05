Selecção nacional começa a preparar jogo amigável com Espanha

A seleção nacional de futebol retoma hoje a preparação para a participação na fase final do Campeonato da Europa de 2020, depois de os jogadores disponíveis terem beneficiado de folga no domingo.

A formação comandada por Fernando Santos tem uma sessão agendada para as 17:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, pouco depois de um jogador falar em conferência de imprensa, a partir das 17:00.

Depois da folga concedida no domingo, a equipa das 'quinas' vai começar a trabalhar com vista ao particular com a Espanha, marcado para sexta-feira, em Madrid.