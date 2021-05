Despiste fere jovem condutor esta manhã

Um jovem condutor de 27 anos foi hoje de manhã socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pela EMIR após um despiste na via rápida, quando seguia no sentido Funchal - Câmara de Lobos.

O acidente ocorreu na zona de Santa Rita pouco antes das 8 horas, sendo que a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça com algumas escoriações na parte inferior dos membros, mas consciente e orientado.