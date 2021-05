Clube Desportivo 1º de Maio afastado do Play-off

Realizou-se neste sábado, 29 de Maio, a segunda mão do Play-off do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina 2020/2021 em Ténis de Mesa, com a equipa madeirense do Clube Desportivo 1º de Maio a visitar o Sporting Clube de Portugal.

Nesta eliminatória, a equipa madeirense tentava recuperar da derrota sofrida no Funchal, no passado dia 24 de Maio, onde havia perdido por 0-3, mas o Sporting C. Portugal mostrou-se mais forte.

O líder da 1ª fase da competição venceu por 3-0, com superioridade nas partidas disputadas. A dupla Artur Silva/Marco Rodrigues equilibrou o marcador nos primeiros dois sets, mas terminou derrotada por 12-10, 12-10 e 11-5.

Nas partidas de singulares, Marco Rodrigues foi batido por Diogo Carvalho por 3-0 (11-5, 11-7 e 11-8), tendo no fecho do encontro Gonçalo Gomes sido derrotado por Thiago Monteiro, por 3-0 (9-11, 11-7, 11-6 e 11-3).

A equipa do Clube Desportivo 1º de Maio, que se classificou no quarto lugar da tabela, apresentou ao longo da temporada os atletas Artur Silva, Gonçalo Gomes, Humberto Júnior, Luís Lume, Marco Rodrigues, Pedro Nunes e Vítor Gouveia, sob a orientação técnica do treinador Ruben Canteiro.

"Esta foi assim uma prestação muito positiva e com um resultado brilhante da equipa madeirense, que conclui esta participação entre as quatro melhores formações do campeonato, apesar de todas as condicionantes e dificuldades resultantes da Covid-19", analisa o clube.

"Relevamos igualmente as participações e resultados positivos das equipas do Clube Desportivo São Roque (5º lugar), Associação Desportiva e Cultural da Ponta do Pargo (7º lugar) e Associação Desportiva Galomar (8º lugar), que alcançaram a manutenção no principal escalão nacional, na próxima época desportiva", realça.

A final do campeonato será disputada entre as equipas do Sporting C. Portugal e GDSR Toledos, "destacando-se a presença do atleta madeirense Énio Mendes na formação açoriana", conclui.