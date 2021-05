Maio, mês das flores e das abelhas

Maio é o mês das flores e das abelhas. O Dia Mundial das Abelhas foi estabelecido pela ONU em dezembro de 2017 e é assinalado a 20 de maio, em homenagem ao esloveno Anton Janša, considerado o pioneiro da apicultura moderna. A data foi proclamada para lembrar a importância da polinização e do papel essencial das abelhas para o desenvolvimento sustentável.

A extinção das abelhas levaria a humanidade à extinção em apenas 4 anos, previu o génio Albert Einstein. A ONU leva o assunto a sério e todos nós também o devemos fazer. As abelhas ajudam uma diversidade de plantas a reproduzir-se, plantas que estão na base da nossa alimentação e na dos animais. A redução da população de abelhas vai gerar escassez de alimentos em toda a cadeia alimentar.

As abelhas estão a morrer e isso resulta das atividades humanas, principalmente do uso excessivo e inadequado de herbicidas e pesticidas, das práticas agrícolas intensivas. Depende de nós salvar as abelhas e salvá-las é salvarmo-nos e aos nossos filhos. Em França o Governo vai subsidiar os agricultores que abandonem os químicos mais nocivos – o glifossato – e os substituam por outros mais amigos. A proibição deste herbicida é defendida por várias organizações ambientalistas e pelo Bloco de Esquerda.

Os apicultores prestam um serviço público a toda a comunidade e devem ser compensados por isso. O valor real gerado pela apicultura é muito maior que o valor comercial do mel e dos outros produtos da atividade. Ao cuidarem das abelhas nas suas colméias, garantem a polinização das árvores e plantas que produzem alimentos, contribuem para maior produtividade das explorações agrícolas. Asseguram a preservação da biodiversidade dos ecossistemas e da floresta Laurissilva, no caso da Madeira.

Os governos devem compensar os apicultores pelos benefícios públicos que resultam da sua atividade, com ajudas diretas à manutenção da população de abelhas, com apoios em espécie, mormente nos tratamentos imprescindíveis para a sobrevivência dos enxames e facilitando a instalação de apiários, cedendo terrenos públicos para o efeito e melhorando as acessibilidades.