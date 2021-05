Actual regime de benefícios do CINM tem sido “pouco atractivo”

Paulo Pereira considerou, no programa Debate da Semana’ da TSF-Madeira, que o actual regime de benefícios do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) tem sido “pouco atractivo” para as empresas, que têm saído paulatinamente.

“Chega a um ponto em que as pessoas fazem as contas das exigências e incertezas e acabam por abandonar o ‘barco’ devagarinho e este vai ficando vazio”.

Apesar de ressalvar, que o regime “ainda é atractivo”, Paulo Pereira reconhece que as exigências são cada vez maiores, o que tem então impacto na sua atractividade.