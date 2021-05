Joel Viana lamenta declarações de Amílcar Figueira

O vereador independente na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Joel Viana, lamenta as declarações do vereador do CDS-PP, Amílcar Figueira, depois de ter dito que o apoio às empresas no concelho "foi um falhanço total".

No seu entender, "em política não pode valer tudo, principalmente quando a intervenção política se pauta pela inverdade e mesmo por alguma insânia".

"Em política não pode valer tudo, aliás, ao ler tais declarações a primeira coisa que me veio à memória foi o célebre filme 'Voando sobre um Ninho de Cucos', pois fingir não ter responsabilidade na aprovação de tais medidas (o que é totalmente falso) não é nada mais do que querer esquivar-se de um conjunto de responsabilidades e assim tentar passar pelos pingos da chuva na dura arena da responsabilidade política", disse em comunicado.