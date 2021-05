Um homem com cerca de 30 anos sofreu uma intoxicação com estupefacientes, na Rua da Carne Azeda, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram o socorro à vítima, juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.