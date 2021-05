Responsável da Europa pelo Cluster da Saúde conhece o projecto ICU4COVID

Um membro da Comissão Europeia, responsável pelo acompanhamento e monitorização dos projetos no Cluster da Saúde, e a directora da Unidade de Tecnologia, Previsão de Sociedade e Centro de Instrução Académica com Suporte da Web da Universidade de Tel Aviv visitaram, hoje, o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O objectivo passou por se inteirar do projeto implementado de telemedicina ICU4COVID. A visita deu a conhecer a Câmara Hiperbárica, o Centro de Simulação Clínica e terminou nos locais onde está a ser implementado o projecto.

Christoph Klein e Tal Soffer participaram na inauguração, no passado dia 24 de Maio, no Fórum Madeira, da iniciativa 'Madeira Digital Health and Wellbeing' promovida e organizada pela Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e Secretaria Regional de Turismo e Cultura no âmbito dos projetos Smart4Health, ICU4Covid, Smart Bear e QualiChain.

O ICU4COVID é um projeto da Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil que se encontra a ser implementado no SESARAM. É um projecto financiado a 100% pelo Horizonte 2020, - um Programa Comunitário de Investigação & Inovação, e terá a duração de dois anos, estando previsto terminar no final de 2022.

O ICU4COVID é uma solução inovadora que emergiu do contexto da atual pandemia, é um projeto pioneiro que decorre em consórcio e envolve mais de 20 hospitais espalhados pela Europa e foi um dos 23 projetos selecionados pela Comissão Europeia, tendo um financiamento global de 10,4M€.



Pressupõe a aplicação da telemedicina aos cuidados intensivos, através da transformação da realidade atual com a instalação de tecnologia inteligente à cabeceira de cada cama/doente. A sua ligação em tempo real a uma central de monitorização remota – à qual chamamos de cockpit, permitirá um hospital mais preparado para o futuro e um posicionamento de referência a nível internacional para os outros hospitais deste consórcio.