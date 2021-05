PS quer centros de dia, CAO reabertos e funcionários vacinados

O Partido Socialista-Madeira defende que os funcionários dos Centros de Dia, Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) e outras estruturas de apoio a pessoas com deficiência devem ter prioridade na vacinação contra a covid-19, de modo a que estes espaços possam reabrir e voltar a acolher os utentes.

A deputada Sofia Canha regista que há já cinco meses que estes organismos estão encerrados por decisão do Governo Regional, face à pandemia. No entanto, considera que, se numa fase inicial o encerramento era compreensível, por uma questão de protecção dos utentes e por ser ainda desconhecida a evolução da situação epidemiológica, o prolongamento do fecho está a ter consequências, quer para as pessoas que habitualmente frequentavam estes serviços, quer para as suas famílias.

Tal como explica a parlamentar socialista, a falta de acompanhamento destas pessoas e o seu isolamento social acabaram por trazer algumas dificuldades acrescidas, concretamente o aumento de problemas do foro mental e emocional. Além disso, esta situação resultou numa maior sobrecarga para os cuidadores informais, muitos dos quais tiveram de abdicar das suas ocupações profissionais para poderem dar apoio aos familiares que carecem de cuidados.

No entender de Sofia Canha, atendendo à vacinação dos idosos – que foram, e bem, um grupo prioritário – o mesmo devia ter sido feito em relação aos funcionários dos Centros de Dia, CAO e outras estruturas de apoio à deficiência, para poder pôr estes espaços em funcionamento e, desta forma, ser possível responder às situações de maior gravidade que exigem um maior esforço para as famílias.