Conta da Assembleia Legislativa aprovada para o plenário sem reparos

A Conta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira referente a 2019 vai subir a plenário, após aprovação por unanimidade da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Turismo, reunida esta manhã.

Destaca-se o facto de após breve apresentação pelo secretário-geral da ALRAM, Ricardo Rodrigues, os deputados não colocaram qualquer questão.

A Conta da ALRAM, entregue em Julho do ano passado ao Tribunal de Contas, também apenas com alguns reparos a serem resolvidas no futuro, conforme justificou o dirigente, ascendeu a 7ma receita de 13,4 milhões de euros (quase toda por transferência do Orçamento Regional) e uma despesa de mais de 12,4 milhões de euros, sendo que 8,4 milhões destinados a despesas com pessoal (4,7 milhões em remunerações).