Casa do Voluntário aposta no combate ao desperdício alimentar

A Associação Casa do Voluntário em colaboração com o Governo Regional vem apostar no combate ao desperdício alimentar.

Através do projecto N.A.D.A - ‘Não ao Desperdício Alimentar’, a associação pretende reduzir o desperdício de alimentos e apoiar famílias carenciadas.

A apresentação do projecto decorreu hoje no Bairro da Nazaré e contou com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e da Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar.

Segundo Marco Bragança, director técnico da Casa do Voluntário, esta iniciativa, que visa reduzir o desperdício de alimentos, vem ajudar famílias mais necessitadas, combatendo a fome com excedentes alimentares de estabelecimentos de restauração e unidades hoteleiras, que já não têm valor comercial, mas conservam condições de consumo.

Pedro Calado, avançou que o Governo Regional apoiou esta causa com o valor de 80 mil euros na aquisição de carrinhas para o transporte dos alimentos e material para embalamento das refeições.

No fundo reunimos condições em termos logísticas, quer do espaço que foi aqui constituído, carrinhas, temos uma carrinha disponível para apoiar este projecto, fizemos a aquisição de muito equipamento, sobretudo para fazer o transporte e embalamento destas refeições, fizemos a identificação das famílias sobretudo aqui do bairro da Nazaré – São Martinho, identificamos, tivemos o cuidado de fazer o cruzamento das ajudas que são dadas à diferentes famílias para não haver o excesso de apoio a algumas e estarmos a preterir outras que necessitem. Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional.

O projecto vem apoiar 20 famílias já sinalizadas e conta com o apoio de cerca de 20 voluntárias.