Bettencourt acusa Batista de “copiar” propostas e desafia para debate

O cabeça-de-lista independente Luís Bettencourt, do grupo de cidadãos (UNE), acusa a candidatura social-democrata, encabeçada por Nuno Batista de “copiar” a proposta para a mobilidade aérea. Um assunto que diz ter sido debatido em Março e para o qual “o PSD-M foi convidado e não compareceu”.

Relembra que a “revolução nas ligações aéreas”, com especial destaque para a “frequência mínima de três ligações semanais”, entre a ilha e o território continental, já foi alvo de aceso debate pelo que considera que o candidato do PSD-M “não acrescenta nada de novo”. E diz mais: “Já vem muito tarde. Está desactualizado. Para não falar que está mal informado”.

Prosseguindo: “Sou candidato independente há muito anunciado e não precisei de me oferecer pois muito antes de o candidato independente com o apoio do PSD ser anunciado, eu tinha sido convidado à Quinta Vigia e recusei”.

É o contra-ataque do candidato do UNE que aproveita para desafiar Batista para um “debate em directo, no local, hora e data que indicar”, acrescentando que terá “o maior prazer em trocar impressões sobre as suas verdadeiras intenções que tem para com o Porto Santo. O candidato do PS não aceitou, irá o candidato do PSD aceitar?” pergunta em jeito de repto.

Pelo meio garante que o seu propósito “é o sucesso do Porto Santo e a melhoria de qualidade de vida dos locais” tendo dado “provas de tal”, e ao “contrário de alguém, não fui alternativa nem serei cúmplice de alguém que outrora liderou esta autarquia e deixou um rasto de endividamento e falências que ainda hoje se reflectem na tesouraria desta autarquia com consequências no orçamento que como é de conhecimento publico é muito escasso limitando a gestão e investimento futuro desta autarquia”.

“Não uso as armas nem os meios do governo para fazer campanha usando apenas as minhas capacidades já comprovadas para fazer do Porto Santo um destino de sucesso, promovendo o sossego, segurança e acima de tudo apostar no investimento privado de forma a criar postos de trabalho e condições para fixar as pessoas de forma a aumentar o numero de residentes”, expressa numa nota enviada à redacção.

Afiança ainda o empresário que o Porto Santo “há muito que anda à deriva e disso tem consciência a população local, e o candidato do PSD segue a tradição de apostar na ditadura e não na democracia criada após 25 de Abril mas o povo já não vai nessa cantiga da opressão e ameaça pois na altura de votar será exemplar”, remata.