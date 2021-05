Saiba quais os prémios mais elevados da 21.ª Extracção da Lotaria Clássica de 2021:

- 1.º Prémio: 07 070 (contemplado com 600.000 €)

- 2.º Prémio: 50 525 (contemplado com 60.000 €)

- 3.º Prémio: 37 445 (contemplado com 30.000 €)

A próxima extração: 22.ª Lotaria Clássica, designada Aldeias de Portugal: Flôr da Rosa, Crato. com um 1.º Prémio de 600.000 € no total das duas séries e de 60.000 € na fração, anda à roda no dia 31 de maio.