APM e SATA AZORES AIRLINES promovem campanha para reforçar a ligação entre Madeira e Açores

A Associação de Promoção da Madeira e a SATA Azores Airlines lançaram uma campanha conjunta para promoverem o destino Madeira no Arquipélago dos Açores. A iniciativa já arrancou nas redes sociais e vem no seguimento da aposta que vem sendo feita nas ligações entre os dois Arquipélagos.

De acordo com a informação que foi disponibilizada à comunicação social, esta campanha tem como intuito "passar a mensagem de que a Madeira é um destino extraordinário para desfrutar de uns dias em família, numa escapadinha com amigos ou romântica, em segurança, com todo o conforto e comodidade, num cenário pitoresco e idílico."

A campanha vai passar nos canais digitais da companhia aérea, nomeadamente, nas redes sociais, newsletter e website, em outdoors, jornal e TV em território Açoriano.

A SATA Azores Airlines faz as ligações entre as nove ilhas dos Açores e dos Açores para o exterior do Arquipélago acolhendo com hospitalidade os seus clientes. A companhia passa a ligar os dois arquipélagos diariamente, a partir de junho.

Nas palavras de Graça Silva, Directora de Marketing e Vendas da SATA, “os dois destinos, Açores e Madeira, possuem argumentos naturalmente sedutores em qualquer altura do ano, mas neste verão tudo indica que serão ainda mais procurados, considerando a beleza e a tranquilidade que oferecem aos viajantes.”

Já Nuno Vale, Diretor Executivo da Associação de Promoção da Madeira afirma que “estamos muito entusiasmados com esta ação conjunta com a SATA. Uma parceria forte e que quer duradoura neste período de recuperação do turismo. Os dois arquipélagos ficarão assim ainda mais perto este verão. Com uma extensa campanha nos media açorianos, fazemos um convite a visitar a Madeira. Um destino singular que alia a sofisticação dos seus serviços turísticos, ao exotismo tropical das suas paisagens, das suas cores e sabores, junto com um clima ameno e solarengo. Estamos prontos para receber os açorianos de braços abertos, com a calorosa hospitalidade já reconhecida da população da Madeira”.