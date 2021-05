Açores registaram 24 casos nas últimas 24 horas

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 24 casos de covid-19, 18 recuperações e sete doentes internados nos hospitais regionais, divulgou hoje a Autoridade de Saúde da Região Autónoma.

Os casos positivos de infeção pelo SARS-CoV-2, resultantes das 1.914 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, foram identificados "todos em São Miguel, em contexto de transmissão comunitária", sendo que o concelho da Ribeira Grande regista 18 novos casos, 13 dos quais em Rabo de Peixe.

Ainda na ilha de São Miguel, em Ponta Delgada há quatro novos casos, em Vila Franca do Campo um e igual número na Lagoa, tendo-se registado 18 recuperações.

Estão internados sete doentes nos hospitais regionais, seis no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada e um no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo.

Os Açores contam com 245 casos ativos, sendo 238 em São Miguel, quatro na ilha Terceira, dois no Pico e um em São Jorge, havendo uma cadeia de transmissão ativa na Terceira, a par da extinção de 202, estando em vigilância ativa 1.054 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.329 casos de covid-19, tendo recuperado da doença 4.923 pessoas.

Faleceram 32, saíram do arquipélago 79 e 50 apresentaram prova de cura anterior.

Realizaram-se já no arquipélago 486.397 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 20 de maio corrente, foram administradas nos Açores 106.631 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 68.352 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 38.278 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.445.582 mortos no mundo, resultantes de mais de 165,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.017 pessoas dos 844.288 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.