Duas mortes e 199 novos casos de infecção nas últimas 24 horas

Portugal registou hoje duas mortes atribuídas à covid-19 e 199 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, indica a Direção-Geral da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, estão internados em cuidados intensivos 72 doentes, menos quatro do que no domingo.

Quanto aos internamentos em enfermaria, os dados oficiais indicam que estão hoje internados 246 doentes, mais um do que na véspera.

As duas mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e na região Norte.

Os dados mostram ainda houve uma diminuição de 94 casos ativos de infeção, totalizando agora 22.181.

Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 842.381 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 17.009 mortes.