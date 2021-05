Albuquerque garante que vacinação "está a decorrer bem" apesar do abrandamento da última semana

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assegurou, esta manhã, em São Roque, que o processo de vacinação "está a decorrer bem" e que a meta de ter 70 por cento da população protegida contra a Covid-19 em Setembro mantém-se, apesar de na última semana terem sido administradas cerca de metade das doses relativamente à semana anterior.

O chefe do executivo explicou que na semana anterior a vacinação teve um ritmo "muito intensivo" devido ao objectivo de vacinar os trabalhadores ligados ao sector do turismo. Agora estamos num "ritmo razoável" mas que "se for preciso nós aceleramos". Albuquerque recordou ainda que houve um atraso na chegada das primeiras doses da Johnson & Johnson, as quais devem ser entregues hoje em Portugal continental e dentro de poucos dias são enviados para a Região. "Não há nenhum problema. Nós vamos cumprir o programa de vacinação em função da disponibilidade de vacinas. É uma questão de gestão. No compoto geral está a correr bem e vai ser cumprido o nosso objectivo de 70 por cento de vacinados em Setembro", acrescentou.

O presidente do Governo e o secretário da Educação visitaram esta manhã o núcleo de formação de professores em conteúdos digitais sediado na Escola do Galeão, em São Roque.