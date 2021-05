Albuquerque teme consequências dos festejos “inoportunos” dos sportinguistas

O alargar em mais uma hora o fecho da actividade comercial/restauração e, consequentemente, o recolher obrigatório a decidir na próxima quinta-feira para vigorar logo a partir das 00 horas de sexta, só se efectivará se “se mantiverem estes dados da pandemia”, deixa claro o presidente do Governo Regional, que não coloca de parte que possam surgir casos acima do normal nos próximos dias, consequência dos festejos inoportunos dos adeptos e simpatizantes do Sporting, que na noite da passada terça-feira celebraram efusivamente o título de futebol.

Questionado esta tarde se temia que possam surgir casos de infecção consequências da festa do Sporting, a resposta foi peremptória: “Temo”. Precisamente por temer que possa daqui resultar algum surto, lembrou o apelo do secretário da Saúde “a todas as pessoas que participaram nesse convívio inoportuno, no sentido de fazerem o teste, para não estarem a contaminar outros cidadãos”.

Já em relação ao significativo aumento de casos no último sábado (39) que mais que duplicou o padrão que vinha sendo mantido nas últimas semanas, Miguel Albuquerque alegou que esse ‘excesso’ foi resultado “de uma concentração de pessoas”, dando a entender que está sob controlo.

Resta assim aguardar pela evolução epidemiológica desta semana, na expectativa que a mesma não comprometa o alívio já preconizado para vigorar a partir de sexta-feira.