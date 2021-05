Há 20 anos, criadores e governo acertavam a saída do gado do Paul da Serra

Há 20 anos, a edição do DIÁRIO assinalava um acordo histórico: aquele entre criadores e Governo e que determinava o fim do gado nas serras da Madeira.

"O gado ovino e caprino vai sair das encostas do Paul da Serra. O acordo deverá ser firmado nos próximos dias entre Governo e criadores de gado. A proposta foi uma iniciativa destes últimos e envolve 4.600 animais", noticiava o DIÁRIO. "O director regional das Florestas assume que o Governo, a avançar para a retirada, esta será total. Até porque a União Europeia, ao abrigo da qual serão pagas as comparticipações aos agricultores, não admitiria que fosse apenas retirado algum gado.Quanto aos bovinos daquelas encostas, a questão não se coloca por enquanto: «O acordo é apenas para os ovinos e caprinos »"

O DIÁRIO recordava que, em 1996, tinha havido já um acordo para o Paul da Serra, na sequência de outros registados em outros montados da Região.

A 17 de Maio de 2001, as eleições autárquicas desse ano eram notícia no DIÁRIO. O destaque do dia era a lista do PSD à Câmara do Funchal. "Miguel Albuquerque será o candidato do PSD à Câmara Municipal do Funchal. A equipa que o irá acompanhar não está definida. Só Raimundo Quintal e Rui Marote são dados como certos", noticiava então o matutino.

Também era notícia a eventual coligação para as eleições autárquicas que continuava "num autêntico imbróglio. Embora o PS, o PP e a UDP afirmem que o processo está em fase de negociação, sabe-se que persistem posições que praticamente inviabilizam uma aliança a três, como pretende José AntónioCardoso. De resto, a CDU já quase nem é hipótese, uma vez que o PCP insiste num acordo de esquerda que não agrada ao PS-Madeira", lia-se no suplemento que o DIÁRIO publicou na data relativo às eleições autárquicas desse ano.

Na edição do DIÁRIO de há duas décadas, era notícia a primeira baixa no Governo Regional, com a saída do então presidente da IGA (actual ARM), Jorge Pereira. "A saída de Jorge Pereira é o primeiro grande contratempo para o actual Executivo. Manuel Antónia Correia, que tutela a IGA, confirma a decisão de Jorge Pereira, mas nega que ela esteja relacionada com eventuais divergências", escrevia-se no DIÁRIO.

Era também dado destaque ao "mais recente cinco estrelas do Grupo Pestana, o Carlton Palace Hotel, em Lisboa, é inaugurado, oficialmente, amanhã, numa cerimónia presidida por João Soares e que conta com muitos convidados da Madeira. O investimento do grupo totalizou oito milhões de contos".

Descarregue aqui a primeira página do DIÁRIO de 17 de Maio de 2001 e leia estas e outras notícias