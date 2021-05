PSP deteve 26 manifestantes no protesto contra poluição de aviões em Lisboa

A PSP deteve 26 pessoas durante o protesto de sábado, junto ao Aeroporto Humberto Delgado, contra a poluição atmosférica provocada pelos aviões, e que levou ao corte de trânsito na Rotunda do Relógio, em Lisboa.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que as pessoas, entre os 17 e os 28 anos, foram detidas por crimes contra a paz pública e contra a segurança das comunicações, durante o protesto promovido pela Associação Ambientalista CLIMÁXIMO, na Praça do Aeroporto, conhecida como Rotunda do Relógio.

"Sentaram-se no solo, procedendo ao bloqueio daquele eixo rodoviário, colocando ainda em perigo a sua integridade física bem como a dos demais utilizadores daquela via", explica a polícia.

As autoridades acrescentam que, após várias ordens para que cessassem aquele comportamento e para que dispersassem, "os manifestantes não as acataram", pelo que foi necessário retirá-los da via, "procedendo-se à sua detenção e transporte para uma esquadra policial".

Após cumprimento das formalidades processuais, os detidos foram notificados para se apresentarem no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para eventuais medidas de coação, acrescenta a PSP.

No sábado, cerca de meia centena de manifestantes cortaram o trânsito na Rotunda do Relógio durante uma manifestação contra a poluição provocada pelos aviões.

O protesto começou pelas 16:30, na zona das chegadas do aeroporto, rumando depois até à Praça do Aeroporto, onde os manifestantes cortaram o trânsito, sentando-se na estrada.