PSP fiscaliza uso de telemóvel ao volante na Madeira e Porto Santo

O uso do telemóvel ao volante vai ser fiscalizado pela Polícia de Segurança Pública na Madeira e no Porto Santo, entre os dias 25 e 31 de Maio. Uma operação que acontece no âmbito da operação nacional ‘Ao Volante, o Telemóvel Pode Esperar’, onde “irão privilegiar-se as acções de fiscalização em ambiente urbano e no interior das localidades, com viaturas policiais caraterizadas e descaraterizadas”, informou a PSP em comunicado.

A PSP informa que na Região as colisões em acidentes de trânsito representam mais de um terço dos acidentes, geralmente provocadas por distracções do condutor, sendo que o uso indevido do telemóvel durante a condução é um dos principais factores de distração: “dimensão física, quando o condutor usa uma ou ambas as mãos para receber/realizar chamadas telefónicas e escrever mensagens; dimensão visual, quando o condutor tira os olhos da estrada, ou durante a conversa telefónica, olha sempre a direito, descurando a visão periférica e a informação visual fornecida pelos espelhos retrovisores; dimensão auditiva, quando o condutor se foca nos sinais sonoros provenientes do telemóvel ou da conversa telefónica, deixando de ouvir o meio envolvente ou dimensão cognitiva, quando o condutor tem lapsos de atenção, porque o cérebro não pode prestar a mesma atenção quando se realizam duas tarefas em simultâneo, no caso telefonar e conduzir”.

Além disso, “a utilização do telemóvel tem um impacto negativo no desempenho por parte dos condutores, na medida que origina o aumento do tempo de reação, má avaliação da velocidade, desrespeito das distâncias de segurança, deficiente visualização ou interpretação da sinalização, desrespeito pelas regras da cedência de passagem, designadamente em relação aos peões, o que poderá originar atropelamentos”.