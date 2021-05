Saiba quais os números que marcam a Madeira nesta segunda-feira

8

'Já cá andamos há muito tempo... e vamos continuar a andar'. Assim se chama a campanha da Direcção Regional de Economia e Transportes, no âmbito do projecto 'Civitas Destinations', que visa promover a utilização dos transportes públicos. Na apresentação da iniciativa, Rui Barreto, secretário regional de Economia disse que, finda a primeira fase do concurso internacional para o transporte público de passageiros na RAM, há oito empresas interessadas.

Miguel Albuquerque disse hoje que apesar das coisas estarem a correr bem, ao nível dos casos de Covid-19, bem como ao nível do comportamento da população, a Madeira "não vai entrar em aventuras". Isto é, o presidente do Governo Regional não pretende, para já, mexer nos horários aplicados ao comércio e restauração, nem no recolher obrigatório, desde a passada sexta-feira até às 00 horas.

A Câmara Municipal do Funchal investiu 1,14 milhões de euros em 1.853 bolsas de estudo que foram atribuídas a estudantes universitários ao longo do ano lectivo 2021/2021. Tal como o DIÁRIO já havia avançado, na sua edição de 20 de Maio, todos estes apoios já foram pagos, tendo sido alargados a mestrados integrados e às licenciaturas até 6 anos de duração.

Há um terreno com 190 mil metros quadrados sem solução no Porto Santo desde 2013. A sociedade estatal que 'herdou' os créditos insolventes do ex-BPN tenta vender o maior lote, com 41 parcelas. Deverá ser colocado no mercado por um valor inferior a 20 milhões de euros. A notícia foi avançada hoje pelo Jornal Económico. Com potencial superior a 95 mil metros quadrados para construções turísticas e uma frente atlântica de 700 metros de praia, o terreno na Ilha Dourada que pertencia à sociedade Calor Real - de que foram accionistas Sílvio Santos (financiou-se em 100 milhões de euros no Banif para projectos que não se concretizaram) e Joaquim Coimbra - está nas 'mãos' do estado desde 2013.

O Porto Santo recebeu hoje 300 passageiros vindos do Reino Unido. Já o Lobo Marinho transportou, esta segunda-feira, 255 pessoas para a ilha dourada.