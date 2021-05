Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

Os ministros da Saúde da União Europeia (UE) vão discutir hoje a adesão dos diferentes Estados-membros aos contratos de compra de vacinas para 2022/2023 e o ponto de situação sobre variantes do vírus que provoca a covid-19.

Na reunião, que se realiza por videoconferência e é presidida por Marta Temido a partir de Lisboa, "será discutida a adesão pelos Estados-membros aos contratos de compra conjunta de vacinas relativos aos próximos anos (2022-2023) e realizar-se-á ainda um ponto de situação sobre variantes do SARS-CoV-2", segundo nota da presidência portuguesa do Conselho da UE.

O debate ocorre numa altura em que a variante detetada na Índia começa a ter uma prevalência importante nos novos casos de infeção por covid-19 em alguns países europeus, designadamente no Reino Unido, um dos principais emissores de turistas para Portugal.

A reunião de ministros da Saúde, em que participam representantes da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), termina com uma conferência de imprensa conjunta de Marta Temido e da comissária Stella Kyriakides, prevista para as 12:45.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Os The Black Mamba representam hoje Portugal na segunda semifinal do festival Eurovisão da Canção, em Roterdão, nos Países Baixos, com o tema "Love is on my side".

A 65.ª edição do concurso, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, deveria ter acontecido em maio do ano passado, em Roterdão, mas a União Europeia de Radiodifusão, por considerar que não estavam reunidas condições para a sua realização, devido à pandemia da covid-19, decidiu adiá-la um ano.

Ao todo serão 39 os países em competição e, de modo a garantir que o concurso acontece mesmo, os concorrentes gravaram as atuações nos seus países, para poderem participar caso não fosse possível viajarem para Roterdão.

Em cada semifinal são escolhidos dez países. Portugal irá competir hoje por um lugar na final, durante a segunda semifinal, na qual participam também São Marino, Estónia, República Checa, Grécia, Áustria, Polónia, Moldávia, Islândia, Sérvia, Geórgia, Albânia, Bulgária, Finlândia, Letónia, Suíça e Dinamarca.

Rússia, Lituânia, Suécia, Chipre, Noruega, Israel, Bélgica, Azerbaijão, Ucrânia e Malta foram os países que passaram na terça-feira à final, que acontece no sábado.

DESPORTO

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, anuncia hoje a lista de 26 convocados para a fase final do Euro2000, que foi adiado para este ano devido à pandemia da covid-19.

O técnico, que há cinco anos levou a formação portuguesa à vitória no Euro2016, divulga a lista dos eleitos a partir da Cidade do Futebol, em Oeiras, numa conferência de imprensa marcada para as 20:15.

Face à decisão da UEFA em aumentar de 23 para 26 o número de convocados, para fazer face a eventuais baixas por casos positivos de covid-19, Fernando Santos tem espaço para todas as suas escolhas habituais e ainda para "improvisar".

A lista não deverá, porém, ter grandes diferenças em relação à derradeira, de 25, para os primeiros três jogos de qualificação para o Mundial de 2022, sendo que poderá sair apenas um nome, e por lesão, o extremo Pedro Neto.

A fase final do Euro2020 realiza-se de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades europeias, e Portugal integra o Grupo F, defrontando sucessivamente Hungria (15 de junho, em Budapeste), Alemanha (19, em Munique) e França (23, em Budapeste).

ECONOMIA

Os funcionários públicos cumprem hoje um dia de greve nacional, pela valorização dos salários e das carreiras, e concentram-se junto ao Palácio da Ajuda, em Lisboa, onde se reúne o Conselho de Ministros.

O Dia Nacional de Luta convocado pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, que será o primeiro protesto no setor desde o início da pandemia da covid-19, prevê uma greve de 24 horas para a administração local e central, com exceção da saúde.

"Vamos ter certamente um grande dia nacional de luta, que será o primeiro deste género desde o início da pandemia", disse à agência Lusa o coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, Sebastião Santana.

O dia nacional de luta realiza-se em defesa de aumentos salariais de 90 euros para todos os trabalhadores, da valorização das carreiras, da revisão da Tabela Remuneratória Única, pela revogação do SIADAP e em defesa de melhores serviços públicos.

Os acionistas do BCP vão reunir-se hoje em assembleia-geral para votar, entre outros pontos, a proposta de aplicação de resultados e as contas da instituição, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a proposta de aplicação de resultados prevê que dos resultados líquidos de 2020, no valor de 50.633.022,23 euros, 5.063.302,23 euros sejam aplicados ao reforço da reserva legal e os restantes 45.569.720 euros transferidos para os resultados transitados.

Na reunião, que vai decorrer por meios telemáticos, vão ainda ser votadas as contas individuais e consolidadas do banco, a política de remuneração dos membros da administração e fiscalização e a política de dividendos e de seleção do revisor oficial de contas.

INTERNACIONAL

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, vai visitar hoje os territórios palestinianos de Israel e Ramallah para negociar uma diminuição da intensidade dos confrontos no Médio Oriente.

Esta é a primeira visita de um alto funcionário europeu a Israel desde o início da nova vaga de violência na região.

Maas "vai reunir-se com os ministros dos Negócios Estrangeiros (Gabi Ashkenazi) e da Defesa (Benny Gantz) de Israel. Uma reunião com o Presidente israelita, Reuben Rivlin, está também na agenda. Em Ramallah, vai encontrar-se com o primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh", segundo uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha.

As discussões políticas vão concentrar-se na "escalada atual [do conflito] no Médio Oriente e nos esforços internacionais para acabar com a violência", segundo a nota.

As hostilidades na Faixa de Gaza começaram em 10 de maio, com vários foguetes disparados pelo movimento palestiniano Hamas contra Israel, depois de centenas de manifestantes palestinianos terem ficado feridos em confrontos com a polícia israelita em Jerusalém Oriental.

Na origem dessas manifestações esteva a ameaça de despejo forçado de famílias palestinianas em benefício dos colonos israelitas.

Desde então, pelo menos 219 pessoas, incluindo 63 crianças, morreram em ataques israelitas na Faixa de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde local.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O novo Governo de Cabo Verde, que continua a ser liderado por Ulisses Correia e Silva, será empossado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, ao final da tarde de hoje, passando de 20 para 28 membros.

O Presidente cabo-verdiano convidou em 30 de abril Ulisses Correia e Silva a formar Governo, após ter sido o nome proposto para ser primeiro-ministro pelo Movimento para a Democracia (MpD), partido que venceu as eleições legislativas do mês passado, em que foram escolhidos os 72 deputados nacionais.

O novo Governo desenhado por Ulisses Correia e Silva é composto por 28 membros, contra os 20 que iniciaram a legislatura anterior, em abril de 2016, com o número de mulheres a subir de quatro para nove.

A cerimónia de posse do novo Governo terá lugar nos jardins do Palácio Presidencial, na Praia, pelas 17:00 locais (19:00 em Lisboa).

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, prossegue hoje uma visita oficial à Guiné-Bissau, tendo previstos encontros com o primeiro-ministro, Nuno Nabiam, e com o presidente do parlamento guineense, Cipriano Cassamá.

Além dos dois encontros, o segundo dia da deslocação do chefe de Estado são-tomense será marcado por uma visita à Fortaleza de Amura - Mausoléu Amílcar Cabral e pela deposição de flores no jazigo de Amílcar Cabral e Nino Vieira. Evaristo Carvalho segue, depois de um almoço oferecido pelo primeiro-ministro, para o arquipélago dos Bigajós.

No primeiro dia, Evaristo Carvalho reuniu-se com o seu homólogo guineense, Umaro Sissoco Embaló, tendo assinado três acordos para reforçar a cooperação bilateral.

PAÍS

Os trabalhadores da Transtejo/Soflusa estão hoje em greve devido à falta de entendimento nas negociações salariais com a administração, não sendo possível, segundo a empresa, garantir o serviço regular de transporte fluvial.

Os trabalhadores das duas empresas (com uma administração comum), que fazem as ligações fluviais entre a denominada Margem Sul (do Tejo) e Lisboa apresentaram em 05 de maio um pré-aviso de greve de três e duas horas por turno, por a empresa manter a sua posição de "aumento de 0%" nas negociações salariais.

No 'site' oficial da Transtejo/Soflusa, é deixado um alerta para as possíveis perturbações de serviço na quinta-feira, devido à realização da greve parcial.

À Lusa, fonte da empresa acrescentou que "a TTSL -- Transtejo Soflusa não dispõe de soluções alternativas de transporte, durante a prevista interrupção do serviço de transporte público fluvial".

POLÍTICA

O primeiro-ministro vai participar hoje na primeira reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), organismo cuja missão vai ser monitorizar e emitir pareceres sobre a evolução e execução do programa.

A comissão vai ser presidida pelo gestor e professor jubilado António Costa Silva, que elaborou a convite do Governo, no ano passado, o documento "Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-20301".

Globalmente, o modelo de governação do PRR está dividido em quatro níveis: um estratégico de coordenação política, assegurado pela comissão Interministerial; outro de acompanhamento, assegurado pela Comissão Nacional de Acompanhamento, que arranca nesta quinta-feira; e outros dois de coordenação técnica e monitorização, e de auditoria e controlo.

Entre as competências da entidade presidida por António Costa Silva estão o acompanhamento da execução do programa, "desenvolvendo as iniciativas que considere oportunas, designadamente na esfera territorial envolvendo os atores regionais e locais".

PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UNIÃO EUROPEIA

A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu têm agendada para hoje uma derradeira ronda negocial em busca de um compromisso sobre o certificado covid-19, a poucos dias de uma cimeira de líderes com este tema na agenda.

Na segunda-feira à noite realizou-se, em Bruxelas, a terceira sessão do trílogo -- a designação dada às reuniões que juntam representantes das três instituições da União Europeia (UE) envolvidas nos processos legislativos (Comissão, Conselho e Parlamento) -, que terminou sem sucesso, apesar da urgência de um compromisso, que é suposto ser alcançado antes de os chefes de Estado e de Governo se reunirem para uma cimeira extraordinária a 24 e 25 de maio.

Fontes europeias indicaram à Lusa que se a decisiva ronda negocial de hoje não permitir ultrapassar as diferenças, os líderes europeus poderão chamar a si este dossiê e analisar diferentes opções de avançar com o processo, ainda que o Conselho continue apostado em envolver a assembleia na elaboração de um regulamento para o chamado "certificado verde digital".

Considerado pela generalidade dos Estados-membros, designadamente os mais dependentes do turismo, um elemento fundamental para ajudar à recuperação económica da Europa, o certificado exige um acordo político com caráter de urgência, preferencialmente até final de maio, de modo a estar operacional a tempo de "salvar" a época de verão, pois restará ainda muito trabalho a nível técnico, para garantir designadamente a interoperabilidade do certificado, que será também digital.

O ministro Augusto Santos Silva preside hoje, em Bruxelas, a um Conselho de Negócios Estrangeiros na vertente Comércio, no qual os 27 terão um diálogo informal com a nova diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.

Numa reunião que tem entre os pontos em agenda uma discussão sobre a reforma da OMC e os preparativos para a próxima conferência ministerial da organização, liderada desde março pela economista nigeriana, os ministros europeus terão também oportunidade de discutir as relações comerciais com os Estados Unidos com a (também recém-empossada) representante norte-americana para o Comércio, Katherine Tai, neste caso por videoconferência.

Os 27, que deverão adotar conclusões sobre a revisão da política comercial da União Europeia, farão ainda um breve ponto da situação do acordo comercial UE-Mercosul, com o Conselho a assumir que não é previsível uma "discussão aprofundada" sobre este dossiê, que era uma prioridade da presidência portuguesa da UE, mas que está longe de conhecer um desfecho.

SOCIEDADE

O antigo inspetor-geral da ASAE António Nunes apresenta-se hoje como candidato à liderança da Liga dos Bombeiros Portugueses, com a defesa de que os bombeiros devem deixar de ser comandados pela Proteção Civil como ponto central da candidatura.

António Nunes, atual presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), disse à Lusa que a sua candidatura às eleições da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), marcadas para outubro, assumiu como ponto essencial que seja devolvida aos bombeiros a sua anterior estrutura de comando operacional, consagrando o princípio de separação do comando de bombeiros do comando de coordenação de proteção civil.

Além de António Nunes, o presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa, António Carvalho, também já anunciou a sua candidatura para suceder a Jaime Marta Soares, que está à frente da LBP há 12 anos.

Fundada em 1930, a LBP é a Confederação das associações e corpos de Bombeiros voluntários ou profissionais, e tem 469 associados.

O I Seminário Internacional de Psicogerontologia e Geriatria ACT-IN (Active Aging), promovido pela Universidade da Beira Interior (UBI) arranca hoje focado na discussão da qualidade e dignidade do envelhecimento.

O seminário, que decorre de forma virtual entre hoje e sexta-feira, está "subordinado ao tema 'As Novas Pessoas Idosas: Desafios e Oportunidades pós COVID-19'" e "pretende alertar e reforçar a necessidade de se investir na investigação e em práticas que garantam a dignidade e qualidade com que se envelhece, após um período tão exigente e até mesmo agressivo em relação às pessoas idosas".

O encontro virtual, que decorre da necessidade sentida por profissionais, idosos e investigadores de reforçar o trabalho "em prol do envelhecimento ativo", quer divulgar conhecimento científico sobre o envelhecimento ativo, divulgar boas práticas de investigação e intervenção com idosos, estimular a investigação em geriatria ou refletir sobre a integração social de pessoas idosas ou com dependências.