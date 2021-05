Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

As reuniões informais de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo) e da União Europeia (Ecofin) que Portugal recebe no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia arrancam hoje no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Os encontros, que se prolongam até sábado à hora do almoço e em que o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, é o anfitrião, contam ainda com a presença dos governadores dos bancos centrais europeus.

À agência Lusa, o ministro considerou que este é "o mais importante" desde setembro, definindo-o como "o momento de grande reflexão dos ministros das Finanças sobre os principais temas com que a economia europeia se defronta", e salientou o caráter presencial da reunião.

"É a primeira cimeira dos ministros das Finanças da Europa e os governadores desde setembro, e vai ser a primeira presencial", começou por dizer à Lusa João Leão, lembrando também que irão estar presentes em Lisboa "os comissários europeus e os responsáveis do Banco Central Europeu [BCE]".

Pelo CCB, centro logístico da presidência portuguesa da UE, estarão ainda responsáveis como o vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis, o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, a comissária para a Estabilidade Financeira, Mairead McGuinness, a economista-chefe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Laurence Boone, ou a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

"A casa das belas adormecidas", romance do japonês Yasunari Kawabata, está na base da nova coreografia de Olga Roriz, "Insónia", que é estreada hoje em Bragança, iniciando um percurso por várias cidades portuguesas, até chegar a Lisboa, em janeiro.

A obra do Nobel da Literatura permaneceu entre os projetos da coreógrafa durante mais de 30 anos, e acabou por a levar a pôr em palco os elementos que mais sobressaem da história, o erotismo, a juventude e a velhice, elementos que, tal como a pandemia, podem provocar "insónia", e perturbar a criação artística sem a derrubar, como afirmou. A conceção e parte dos ensaios decorreram ainda durante o confinamento.

"Insónia" inicia no Teatro Municipal de Bragança uma digressão que também vai passar pelo Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, em 10 e 11 de junho, pelo Teatro Aveirense, em Aveiro, em 17 e 18 de setembro, e pelo Centro Cultural de Belém, em Lisboa, em 13 e 14 de janeiro.

Olga Roriz fundou a sua própria companhia há mais de 25 anos, depois de um percurso que culminou no antigo Ballet Gulbenkian. O seu repertório na área da dança, teatro e filme é constituído por mais de 30 obras.

O músico angolano Paulo Flores apresenta hoje o seu novo álbum, "Independência", em concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

A independência de Angola, cujos 45 anos se assinalaram em 11 de novembro do ano passado, estão na base do projeto, através de canções como "Amanhã", "Njila ia Dikanga" e "Si Bu Sta Dianti da Luta".

Paulo Flores é acompanhado por músicos como Prodígio, do coletivo Força Suprema, referência do rap em Angola, Yuri da Cunha, um dos protagonistas da cena musical angolana, e por Manecas Costa, um dos expoentes da música da Guiné-Bissau.

DESPORTO

O selecionador português de futebol de sub-21 divulga os convocados para a fase final do campeonato da Europa, que vai ser disputado na Eslovénia e na Hungria, entre 31 de maio e 06 de junho.

Rui Jorge vai anunciar às 19:00 os 'eleitos' para o regresso a esta competição, com o embate para os quartos de final com a Itália, em 31 de maio, em Ljubljana, depois do pleno de vitórias na fase de grupos, em março último.

Um dia depois de Fernando Santos ter 'reservado' os convocados para o Euro2020, que vai ser disputado entre 11 de junho e 11 de julho, em 11 cidades de 11 países, Rui Jorge viu reduzirem-se as opções com as chamadas dos sportinguistas Nuno Mendes e Pedro Gonçalves, que se sagraram recentemente campeões nacionais pelo Sporting e foram chamados a integrar a seleção principal no campeonato europeu.

A 54.ª edição do Rali de Portugal, quarta prova do campeonato do mundo, sai hoje para a estrada, com os pilotos a enfrentarem 122,88 quilómetros cronometrados, divididos por oito especiais.

No arranque da prova, que se prolonga até domingo, todos os troços estão desenhados na zona centro do país, à exceção do último, a superespecial de Lousada.

O primeiro dos 79 participantes parte às 06:30 da Porta Férrea da Universidade, em Coimbra, dando início à primeira especial, na Lousã, às 08:08. Segue-se o troço de Góis, às 09:08, antes do de Arganil, uma hora mais tarde.

A segunda passagem por estes três troços começa às 12:31. Os pilotos chegam a Mortágua às 16:05, para um troço que está de volta ao rali 20 anos depois da última presença.

O dia termina em Lousada, com a disputa da superespecial de 3,36 quilómetros, a partir das 19:03.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) chega a Portugal na liderança do campeonato, com 61 pontos, após três jornadas disputadas, mais oito do que o segundo classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

Destaque ainda para a presença do treinador de futebol André Villas-Boas, ex-técnico de FC Porto, Tottenham, Chelsea e Marselha, entre outros, que corre pela primeira vez uma prova do Mundial de ralis.

António Salvador é o único candidato às eleições de hoje para os órgãos sociais do Sporting de Braga, apontando como objetivo para os próximos quatro anos o regressar a um renovado Estádio 1.º de Maio.

Os 10.002 sócios "arsenalistas" em condições de votar vão, assim, reconduzir António Salvador, de 50 anos, que partirá para o sétimo mandato consecutivo (2021-25), "reinado" que começou em fevereiro de 2003 com a chegada à liderança da SAD, à qual juntou a do clube em abril de 2004.

A grande novidade do seu programa eleitoral foi a revelação da intenção de fazer voltar a jogar no Estádio 1.º de Maio a equipa principal de futebol, cerca de 18 anos depois de ter mudado para o Estádio Municipal de Braga, construído no âmbito do Euro2004.

No futebol, António Salvador destacou a vontade de, no próximo mandato, "reduzir definitivamente a diferença para os rivais diretos, de forma a ombrear, de igual para igual, na luta pelos primeiros lugares da classificação".

Continuar a aposta em atletas oriundos da formação, no crescimento de todas as modalidades do clube e a conclusão da segunda fase da cidade desportiva (pavilhão multiúsos) são outras das grandes linhas para o próximo quadriénio.

Sob o lema "Este é o nosso Braga", António Salvador apresenta uma direção ligeiramente renovada, com as entradas para vice-presidentes de Hugo Vieira, Joel Pereira e Cláudio Couto.

ECONOMIA

Os trabalhadores dos armazéns da Dia Minipreço, em Vialonga, Torres Novas e Valongo, cumprem hoje o primeiro de dois dias de greve em defesa de aumentos salariais e melhores carreiras.

De acordo com um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), desde janeiro que mais de 80% dos trabalhadores da empresa, que são cerca de 3.500, recebem salários entre os 665 e os 700 euros, sendo que muitos têm entre 10 e 30 anos de antiguidade.

Estes trabalhadores reivindicam o aumento do salário de topo de carreira para os 800 euros e o direito a uma carreira com progressão.

Estes trabalhadores asseguram todo o trabalho dos armazéns que abastecem as lojas Dia Minipreço, em turnos que começam às 05:00 e terminam às 23:00.

INTERNACIONAL

O Governo de Itália em parceria com a Comissão Europeia realiza hoje, por videoconferência a partir de Roma, uma Cimeira Mundial de Saúde, subordinada ao tema "Unidos contra a covid-19".

O evento apresenta-se como uma oportunidade para líderes mundiais, chefes de organizações internacionais e regionais e representantes dos organismos de saúde mundiais partilharem os ensinamentos retirados da pandemia de covid-19. Os participantes deverão aprovar uma "Declaração de Roma", com os princípios que devem orientar a cooperação futura em matéria de prevenção e resposta a crises sanitárias mundiais.

O encontro conta com a participação dos membros do G20 - África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União Europeia -. de representantes governamentais de Portugal (Presidência do Conselho da União Europeia), da Noruega (como copresidente do Acelerador ACT) e Suíça além de líderes de organizações internacionais e regionais como as Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) ou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

PAÍS

O Tribunal de Coimbra começa hoje a julgar o ex-presidente da Junta de Freguesia de Trouxemil, Artur Ferreira, acusado de se apoderar de bicicletas, pinturas e equipamento informático da autarquia.

Artur Ferreira, que foi presidente da junta entre 2005 e 2013 eleito pelo PSD, é acusado pelo Ministério Público (MP) de um crime de peculato. O MP pede ainda que o ex-autarca fique sujeito a declaração de inelegibilidade em atos eleitorais.

Segundo a acusação do Ministério Público a que a agência Lusa teve acesso, aquando da celebração de contratos de adesão e de refidelização com a operadora TMN, a junta de freguesia recebeu como contrapartida, entre 2009 e 2012, um computador portátil HP, uma 'pen' de dados móveis, um 'tablet' da marca Samsung e um telemóvel iPhone.

O MP alega ainda que após a cessação de funções na junta, em outubro de 2013, Artur Ferreira manteve os equipamentos na sua posse, mesmo após ter sido interpelado pelo novo executivo (de maioria PS) para os devolver.

No processo, o Ministério Público dá ainda conta de 10 bicicletas, no valor global de quase 500 euros, que tinham sido emprestadas pela Câmara de Coimbra à junta em 2010 e que, alegadamente, o arguido fez delas "suas, dando-lhes destino não concretamente apurado".

O último episódio relatado pela acusação refere-se a quadros contratualizados pela junta de freguesia junto do artista plástico de Coimbra Vitor Costa.

Os bares e restaurantes da Madeira podem, a partir de hoje, encerrar às 23:00 e o recolher obrigatório passa a vigorar entre as 00:00 e as 05:00, no âmbito da pandemia da covid-19.

Até hoje, os restaurantes e bares podiam estar abertos até às 22:00 e o recolher obrigatório vigorava entre as 23:00 e as 05:00, incluindo aos fins de semana.

Estas alterações foram anunciadas pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na segunda-feira, e formalizadas na reunião semanal do executivo, realizada na quinta-feira.

De acordo com os dados mais recentes da autoridade regional de saúde, divulgados na quinta-feira, o arquipélago da Madeira, com cerca de 260 mil habitantes, regista 249 casos ativos de covid-19, num total de 9.317 confirmados desde o início da pandemia, e 71 mortos associados à doença.

SOCIEDADE

O Hospital Santa Maria, em Lisboa, inaugura hoje uma das maiores unidades de cuidados Intensivos do país, com 25 camas e uma área total de 1.300 metros quadrados, que significou um investimento de 3,4 milhões de euros.

Além do investimento estatal e de verbas próprias, o projeto contou neste projeto com doações de vários mecenas, entre os quais a Fundação Oriente, Cristiano Ronaldo e o empresário Jorge Mendes, segundo o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), que realiza hoje uma cerimónia para assinalar a abertura da UCI com a presença da ministra da Saúde, Marta Temido.

Durante a pandemia de Covid-19, a Medicina Intensiva do centro hospitalar, com a colaboração de outras especialidades, montou um dispositivo de contingência com 84 camas de cuidados intensivos, das quais 74 dedicadas a doentes críticos com covid-19, repartidas em oito unidades, das quais cinco completamente novas.

Mais de 500 doentes foram assistidos desde o início da pandemia, em março de 2020, em UCI Covid, 54 deles com recurso a ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorporal), sendo que a taxa de sobrevivência rondou os 80%, salienta O CHULN, acrescentando que "durante este período, todas as necessidades de cuidados críticos não covid foram também garantidas, em articulação com as restantes unidades de cuidados intensivos do centro hospitalar".

Além das 44 camas de cuidados intensivos polivalentes afetas ao Serviço de Medicina Intensiva, o CHULN conta ainda com 67 camas de cuidados intensivos especializados, nomeadamente em Neonatologia e Pediatria (16), Queimados (5), Cirurgia Cardiotorácica (12), Cardiovascular (10), Pneumologia (12), Médico-cirúrgica (4) e Neurovascular (4).