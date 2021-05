A semana começa com quatro novos casos de covid-19 nas escolas da Região

A semana começa com quatro novos casos de covid-19 nas escolas da Madeira. Três alunos e um assistente operacional acusaram positivo para SARS-CoV-2.

De acordo com a informação da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), trata-se de uma criança do Infantário Donamina, um aluno da Escola da APEL, outro da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral (Ribeira Brava) e um assistente operacional da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Ladeira.

No caso do Infantário Donamina, uma sala, com 12 crianças, uma educadora e duas auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Na APEL, o novo caso levou a que 11 alunos fiquem em regime de aulas não presenciais.

Na escola da Ribeira Brava, não há qualquer indicação de qualquer aluno ou docente em quarentena.

Na escola da Ladeira, a infecção de um assistente operacional levou a que outros dois assistentes operacionais fiquem em isolamento profilático.

A SRE deu conta, ainda, de que "regressaram ao regime de aulas presencial oito salas/turmas, num total de 129 alunos, três docentes e dois não docentes, em diferentes estabelecimentos de ensino da RAM".