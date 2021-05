Associação Desportiva de Machico testa atletas e técnicos à covid-19

A Associação Desportiva de Machico vai testar os seus atletas da equipa principal de futebol e as estruturas técnicas de todas as modalidades. O anúncio foi feito esta tarde pelo clube, que conta nesta iniciativa com a Farmácia do Engenho como parceira.

No comunicado enviado esta tarde, a A.D. Machico dá conta de que os testes rápidos de antigénio serão feitos no decorrer da próxima semana, "após as duas primeiras semanas de treinos e antes de se iniciar as competições previstas para os dias 22 e 23 de Maio".

Quanto aos atletas da formação, por já estarem "incluídos no processo de testagem da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que decorre periodicamente nas Escolas da Região", não irão ser submetidos a novo rastreio.

"Indo ao encontro da campanha de testagem massiva da população que arrancou a 26 de Abril, na Região Autónoma da Madeira, através de uma iniciativa do Governo Regional da Madeira em parceria com a Associação Nacional de Farmácias, com a disponibilização de testes rápidos de antigénio, gratuitamente aos residentes, a Associação Desportiva de Machico pretende assim contribuir para a segurança de todos os seus atletas bem como da população em geral", podemos ainda ler na nota divulgada.

De referir que o rastreio vai repetir-se no decorrer do mês de Junho, "de modo a manter a segurança durante as competições".