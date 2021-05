O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas visitou, esta sexta-feira, a obra do novo Hospital Central da Madeira, que arrancou na passada segunda-feira.

Pedro Fino procurou, desta forma, inteirar-se de como correm os trabalhos de 'Escavação e Contenções Periféricas' desta empreitada que ocupa uma vasta área na zona de Santa Rita.

Na nota enviada à Comunicação Social, o gabinete do secretário regional recorda que a obra ‘Hospital Central da Madeira – 1.ª Fase - Escavação e contenções periféricas’ foi adjudicada à Afavias - Engenharia e Construções, S.A, pelo valor de 18 860 000,00 euros, "tendo como base o critério de melhor relação qualidade-preço".

Na ocasião, Pedro Fino aproveitou para falar com os moradores e residentes locais acerca do desenvolvimento dos trabalhos, ouvindo as suas sugestões e perspectivas acerca dos mesmos.

“Foi com enorme satisfação que o Governo Regional deu início à primeira fase da obra de construção do novo Hospital Central da Madeira, com vista ao cumprimento de um dos grandes desígnios do Governo Regional, o de dotar a Região de uma infraestrutura de excelência, ao serviço da saúde. É também importante acompanhar o avanço dos trabalhos e ter este contacto próximo com a população, de forma a ouvir a sua perspetiva e fazer com que a obra se desenvolva com os menores constrangimentos possíveis para a população”, notou, na ocasião, o secretário com a tutela das obras públicas.