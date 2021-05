O Marítimo empatou hoje sem golos com o Vitória de Guimarães, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, disputado nos Barreiros.

Os verde-rubros, que ontem já tinham garantido a manutenção, fruto do desaire do Rio Ave diante do FC Porto, passaram a somar 35 pontos, subindo ao 13.º lugar, por troca com o Portimonense.