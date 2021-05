Europeu de Natação Adaptada traz à Madeira 750 atletas de 48 países

O World Para Swimming European Open Championships - Europeu de Natação Adaptada - vai trazer à Madeira 750 atletas de 48 países.

Conta com cerca de 250 voluntários, mobilizando um total de mais de mil elementos envolvidos.

O evento vai decorrer no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal entre os dias 16 e 22 deste mês. É a última oportunidadeade de qualificação dos atletas para os Jogos Paralímpicos em Tóquio.

Esteve inicialmente agendado para Março de 2020, mas devido à suspensão da competição durante largo período, no contexto da pandemia de covid-19, foi reagendado para o corrente mês.

Estão a ser tomadas medidas adicionais de contingência para a não propagação do novo coronavírus.

"Está a ser criada uma bolha de segurança para a realização deste evento, uma prova de excelência desportiva que volta a decorrer neste destino paradisíaco", salientou António José Silva, presidente da Federação de Natação, durante a apresentação da prova, que decorreu ao final da manhã, naquele que será o palco da competição.

A organização está a cargo da Federação Portuguesa de Natação e do IPC - Comité Paralímpico Internacional, em parceria com a Associação de Natação da Madeira, o Governo Regional e a Câmara do Funchal.